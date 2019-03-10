"Я был полной задницей. Это позор, что мы отдали золото украинцам". Йоханнес Бе - о пасьюте на ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что считает позором свое сегодняшнее выступление в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 25-летний норвежец занял второе место, уступив 8,3 секунды украинцу Дмитрию Пидручному.

- Перед последней стрельбой я чувствовал, что серебро станет большим поражением, - приводит слова Бе Aftenposten. - Это была моя вина. Я допустил огромную ошибку. Это позор. Мы выступаем на чемпионате мира и раздаем золото украинцам.

Я не заслужил торта сегодня. Дома буду есть овсянку с молоком. Сегодня я был полной задницей. Должен признать, что показываю не свой уровень на стойке. Серебро - это разочарование, учитывая то, как складывалась эта гонка.

Напомним, Бе выиграл два золота на текущем чемпионате мира: в смешанной эстафете и в спринтерской гонке.

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