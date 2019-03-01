Вьюхин стал вторым на этапе юниорского Кубка IBU в Норвегии

Россиянин Андрей Вьюхин занял второе место в спринте на стартовавшем в норвежском Шушене этапе юниорского Кубка IBU. Ходом россиянин показал лучший результат и опередил ближайшего преследователя на 36,5 секунды. Но четыре промаха не позволили Вьюхину победить. Первое место с чистой стрельбой занял словенец Алекс Чисар, третьим стал швейцарец Нико Салютт.

Шушен (Норвегия)

Юниорский Кубок IBU

3-й этап

1. Алекс Чисар (Словения) – 25.04,8 (0 шт. кругов)

2. Андрей Вьюхин (Россия) +23,1 (4)

3. Нико Салютт (Швейцария) +31,5 (1)

16. Александр Бектуганов (Россия) +1.20,0 (0)…

41. Антон Овсянников (Россия) +2.07,8 (2)…

46. Никита Матвеев (Россия) +2.13,4 (4)…

61. Илья Новопашин (Россия) +2.38,7 (3)…

77. Андрей Кричун (Россия) +3.36,8 (1)