«Вырвало меня, потому что тяжело переношу горную акклиматизацию». Пантов рассказал об исключении из сборной Казахстана
Казахстанский биатлонист Антон Пантов высказался о своем исключении из сборной. На внеочередном собрании дисциплинарной комиссии Союза биатлонистов Казахстана было принято решение исключить из сборной четырех спортсменов за нарушение дисциплины и спортивного режима. Пантов был исключен на 4 года.
— Народ, для тех, кому интересно, прикрепил письмо хозяйки (письмо на всю команду), в котором речи не идет о том, что пишется в этом рапорте, — написал спортсмен в Instagram.
1. Максата Шаранова на сборе не было.
2. Вырвало меня ночью, потому что тяжело переношу горную акклиматизацию. И это было около туалета. Ночью не убирался, так как нечем и все спали. Это утром видела уборщица, а не как тут описано было повсюду.
3. Бутылки появились в нашем деле с чьих-то слов. Если прочитаете письмо хозяйки, о бутылках речи не идет.
4. По поводу порчи чего-то, мы сами это узнали из этого письма.
5. В тот вечер все в 23.00 нашего номера были в кроватях.
И самое главное, вообще никому это не интересно было слушать.
Народ, для тех кому интересно, прикрепил письмо хозяйки (письмо на всю команду), в котором речи не идет о том что пишется в этом рапорте. 1. Максата Шаранова на сборе не было. 2. Вырвало меня ночью, потому что тяжело переношу горную акклиматизацию. И это было около туалета. Ночью не убирался т.к не чем и все спали. Это утром видела уборщица, а не как тут описано было повсюду. 3. Бутылки появились в нашем деле, с чьих то слов. Если прочитаете письмо хозяйки, о бутылках речи не идет. 4. По поводу порчи чего-то, мы сами это узнали из этого письма. 5. В тот вечер все в 23.00 нашего номера были в кроватях. И самое главное вообще никому это не интересно было слушать.