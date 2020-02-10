«Вырвало меня, потому что тяжело переношу горную акклиматизацию». Пантов рассказал об исключении из сборной Казахстана

Казахстанский биатлонист Антон Пантов высказался о своем исключении из сборной. На внеочередном собрании дисциплинарной комиссии Союза биатлонистов Казахстана было принято решение исключить из сборной четырех спортсменов за нарушение дисциплины и спортивного режима. Пантов был исключен на 4 года.

— Народ, для тех, кому интересно, прикрепил письмо хозяйки (письмо на всю команду), в котором речи не идет о том, что пишется в этом рапорте, — написал спортсмен в Instagram.

1. Максата Шаранова на сборе не было.

2. Вырвало меня ночью, потому что тяжело переношу горную акклиматизацию. И это было около туалета. Ночью не убирался, так как нечем и все спали. Это утром видела уборщица, а не как тут описано было повсюду.

3. Бутылки появились в нашем деле с чьих-то слов. Если прочитаете письмо хозяйки, о бутылках речи не идет.

4. По поводу порчи чего-то, мы сами это узнали из этого письма.

5. В тот вечер все в 23.00 нашего номера были в кроватях.

И самое главное, вообще никому это не интересно было слушать.