"Выложился на полную". Латыпов - об эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что выложился на полную в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. 24-летний спортсмен не допустил ни одного промаха.

- Я шел против ветра и не сидел за спинами, шел своим темпом, - сказал Латыпов в эфире канала "Матч ТВ". - На финише соперников не было видно. Я выложился на полную, чтобы команде было полегче.

Стрельба? Было комфортно работать на лежке из-за штиля. На стойке подул ветер – я постарался стрелять аккуратно. Рад, что отстрелял чисто.

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