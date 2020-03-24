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«Выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк». Шипулин дал совет, как пережить карантин

12:34
Антон Шипулин. Фото СБР
Антон Шипулин. Фото СБР
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Бывший биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин посоветовал даже в период пандемии коронавируса находить возможность дышать свежим воздухом.

— Даже если многие из вас работают «на удаленке», а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья, — написал Шипулин. — Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив. Уверен, скоро вирус отступит, и мы снова заживем полной жизнью!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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