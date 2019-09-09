Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Вяльбе — Шипулину: «Не читай отзывы, люди сейчас озлоблены»

19:12

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина с победой на довыборах в Госдуму. Спортсмен баллотировался от «Единой России».

«Антон, от души поздравляю! Уверена, что ты получил большой опыт новой жизни! Желаю быть достойным сыном нашей великой страны, каковым был в спорте! Не читай отзывы, будь верен себе, своим избирателям, и все у тебя обязательно получится!

Не читай отзывы, люди сейчас озлоблены и, надеюсь, быстро поймешь, почему. С огромным уважением и наилучшими пожеланиями!" - написала Вяльбе в комментариях к посту Шипулина в Instagram.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B2LkPppA-S1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир