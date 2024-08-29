Вяльбе — о призовых на «Гонке чемпионов»: «Думаю, что часть лыжников не приедет просто так»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вступили в дискуссию по поводу призовых на «Гонке чемпионов» в ходе посвященной событию пресс-конференции.

Ранее СБР и ФЛГР объявили о проведении совместной «Гонки чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.

Пак: — Эти 12 миллионов [призового фонда] распределены среди 10 команд участников. То есть призовой фонд распределен среди всех спортсменов. Первое место — 2 миллиона рублей на команду. Мы изначально не хотели приглашать спортсменов и платить им просто за участие. Потому что нам кажется, что это не совсем правильно.

Вяльбе: — Я думаю, что часть лыжников не приедет просто так.

Пак: — По крайней мере, с кем я разговаривал...

Вяльбе: — Посмотришь потом, 20 декабря.

Пак: — Биатлонисты такие вопросы не задавали.

Вяльбе: — Я очень рада. А чего-то ехать нахаляву? А если тебе [в одной команде] достанутся какие-то чайники? Ты будешь там пыхтеть, а в итоге выиграешь только сто тысяч.

Пак: — Там минимальная не сто тысяч.

Вяльбе:— Ну хорошо — 150. Этот вопрос мы еще отдельно с Союзом биатлонистов обговорим.

В «Гонке чемпионов» должны принять участие по 20 лучших лыжников и биатлонистов страны при участии спортсменов из Белоруссии.