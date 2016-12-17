Вячеслав Акимов: "Выиграть этап Кубка мира - это умопомрачительно. Я просто в шоке"

Российский биатлонист Вячеслав Акимов после победы супруги, Татьяны Акимовой в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, отметил, что испытал невероятные эмоции. По его словам, это невероятный результат, на который он даже не рассчитывал.

- Я смотрел отставание и видел, что третья спортсменка идет с большим проигрышем, - сказал акимов в программе "Все на Матч". - Я надеялся, что она зацепиться за первую пятерку или четверку. Однако потом я понял, что можно бороться за призовые места. Но на победу я практически не рассчитывал. Всегда надеешься на хороший результат, но выиграть этап Кубка мира - это умопомрачительно. Я просто в шоке. Очень рад. Непередаваемые эмоции. Выиграть этап Кубка мира и показать лучший результат в карьере - очень классно.