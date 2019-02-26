"Вы работаете или ждете в Интернете?" Драчев резко ответил болельщику в Инстаграме

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в своем Инстаграме резко ответил одному из пользователей на вопрос, когда появится состав национальной команды на этап Кубка IBU в эстонском Отепя.

- А когда будут составы? Прошло 9 часов, сайт СБР молчит на счет состава на Кубок IBU, о чем можно говорить, если бардак начинается с головы, - написал visiting17.

- Вы работаете? Или ждете в Интернете? - ответил Драчев.

Этап Кубка IBU в Отепя стартует 1 марта. В Эстонии находится Маргарита Васильева, которая может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов.

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