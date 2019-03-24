"Всячески просили понять ее ситуацию". Драчев - о Васильевой

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что представители организации всячески просили руководство IBU понять ситуацию, в которой оказалась Маргарита Васильева. 27-летняя спортсменка пропустила три допинг-теста: теперь она может быть дисквалифицирована.

- По ней принято решение: апелляцию отклонить, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - Комитет IBU представит доклад руководству. Будем ждать. Всячески просили понять ее ситуацию. Они тоже все понимают: рассмотрят каждый флажок отдельно. Чтобы не лишать ее возможности выступать.

Васильева пропустила третий допинг-тест 4 февраля. Она заявила, что не смогла правильно указать свое местоположение в системе ADAMS: в ней говорилось, что спортсменка была в Красноярске, хотя в этот момент она летела в Канаду на этап Кубка мира.

Напомним, Васильева пропустила чемпионат мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства. Она занимает 38-е место в общем зачете Кубка мира.

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