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«Всегда жду экспертом в моей программе». Губерниев поблагодарил Драчева за работу в СБР

10 июля 2020, 11:27
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Драчева с поста главы СБР.

— Поблагодарим Владимира Драчева за работу, всегда жду его как эксперта в моей биатлонной программе, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Еще раз всем говорю, Драчев не являлся провальным руководителем нашего биатлона, позитива было много, несмотря на трудности и хаос, и золото на чемпионате мира, первое за несколько лет для России, Логинов взял при Драчеве! Спасибо, Петрович, всегда жду в прямом эфире «Биатлона с Дмитрием Губерниевым».

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