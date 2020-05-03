Биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала изменения в тренерском штабе женской сборной России, которую должен возглавить Владимир Королькевич.

— В женской сборной, судя по всему, Владимир Королькевич сменит Виталия Норицына. Что скажете об обоих специалистах?

— С Норицыным мы в сборной не пересекались. С Владимиром Борисовичем мы работали два раза — один сезон 2014-15 годов и сезон перед Олимпиадой, и никаких недопониманий тогда не было. Хорошие отношения, плодотворная работа. У меня в 2015 году был подиум на Кубке мира. То есть я думаю, общий язык с ним мы всегда найдем.

— А с новым главным тренером Валерием Польховским вы пересекались?

— Да, как раз когда я вернулась после первого декрета и попала в молодежный состав, Валерий Николаевич был главным тренером. Мне запомнилась отличная организация. В команде все процессы были очень четко налажены. (Наталья Марьянчик)