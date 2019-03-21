"Все пошло куда-то не туда". Кайшева - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что испытывала проблемы с физическим состоянием во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летняя спортсменка допустила два промаха и заняла 50-е место.

- Трасса достаточно жесткая, незначительно совсем разбилась. Кое-где тень, она становилась только крепче, - приводит слова Кайшевой Калашников Media. - У меня что на пристрелке, что на рубеже ветра не было. С этим проблем не было. Были мои дерганья.

Не могу сказать, что я не разбежалась, на чемпионате мира я чувствовала себя очень хорошо ходом, мне нравилось все в моем физическом состоянии. Но здесь почему-то все пошло куда-то не туда.

Кайшева занимает 56-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 82 очка.

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