"Все было идеально". Хофер - о победе в сингл-миксте на этапе Кубка мира в США

Итальянский биатлонист Лукас Хофер заявил, что чувствовал себя уверенно во время сингл-микста на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 29-летний спортсмен в паре с Доротеей Вирер выиграл эту гонку.

- Я чувствовал себя уверенно. Ветра не было, и все прошло идеально, - приводит слова Хофера официальный сайт IBU. - Хорошо, что Доротея пробежала на один круг больше.

- На последней стрельбе отставание было всего 7 секунд. Я знала, что нужно стрелять быстро и чисто, - добавила Вирер.

Мужская команда Италии занимает 6-е место в зачете Кубка наций, женская - 4-е.

Все о биатлоне - здесь