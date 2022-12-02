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Сегодня, 16:52

Время старта женского спринта на этапе Кубка России по биатлону изменено из-за мороза

Мария Гусева
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Время старта женского спринта на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате перенесено из-за мороза, сообщается в официальном Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Женский спринт начнется в субботу, 3 декабря в 10.00 по московскому времени.

Кубок России по биатлону в Увате проходит с 1 по 4 декабря. На 3 декабря запланировано проведение двух спринтов (мужского и женского), 4 декабря пройдут сингл-микст и смешанная эстафета.

Биатлон
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