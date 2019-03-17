Впервые за восемь лет россияне выиграли больше двух медалей ЧМ

Российские биатлонисты на чемпионате мира в Эстерсунде выиграли три медали: серебряными призерами стали Александр Логинов в спринте и Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте, а бронзу завоевала мужская эстафетная команда в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. Впервые с ЧМ-2011 россияне взяли больше двух наград одного турнира, правда в отличие от чемпионатов-2015 и -2017, остались без золота. (Кирилл Бурдаков)

Медали сборной России на последних 10 чемпионатах мира

Год Город З С Б Итого 2004 Оберхоф 1 3 2 6 2005 Хохфильцен/Ханты-Мансийск 1 3 2 6 2006* Поклюка 1 0 0 1 2007 Антерсельва 1 1 1 3 2008 Эстерсунд 3 3 5 11 2009 Пхенчхан 2 1 3 6 2010* Ханты-Мансийск 0 0 0 0 2011 Ханты-Мансийск 0 3 0 3 2012 Рупольдинг 0 0 2 2 2013 Нове Место 0 1 1 2 2015 Контиолахти 1 1 0 2 2016 Холменколлен 0 0 0 0 2017 Хохфильцен 1 0 1 2 2019 Эстерсунд 0 2 1 3

* В зачет чемпионата мира шла только смешанная эстафета.