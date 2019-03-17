Впервые за восемь лет россияне выиграли больше двух медалей ЧМ

Российские биатлонисты на чемпионате мира в Эстерсунде выиграли три медали: серебряными призерами стали Александр Логинов в спринте и Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте, а бронзу завоевала мужская эстафетная команда в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. Впервые с ЧМ-2011 россияне взяли больше двух наград одного турнира, правда в отличие от чемпионатов-2015 и -2017, остались без золота. (Кирилл Бурдаков)
Медали сборной России на последних 10 чемпионатах мира
|
Год
|
Город
|
З
|
С
|
Б
|
Итого
|
2004
|
Оберхоф
|
1
|
3
|
2
|
6
|
2005
|
Хохфильцен/Ханты-Мансийск
|
1
|
3
|
2
|
6
|
2006*
|
Поклюка
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2007
|
Антерсельва
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2008
|
Эстерсунд
|
3
|
3
|
5
|
11
|
2009
|
Пхенчхан
|
2
|
1
|
3
|
6
|
2010*
|
Ханты-Мансийск
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
Ханты-Мансийск
|
0
|
3
|
0
|
3
|
2012
|
Рупольдинг
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2013
|
Нове Место
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2015
|
Контиолахти
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2016
|
Холменколлен
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2017
|
Хохфильцен
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2019
|
Эстерсунд
|
0
|
2
|
1
|
3
* В зачет чемпионата мира шла только смешанная эстафета.