19:14 | Биатлон

Впервые за восемь лет россияне выиграли больше двух медалей ЧМ

2
Обсудить

Российские биатлонисты на чемпионате мира в Эстерсунде выиграли три медали: серебряными призерами стали Александр Логинов в спринте и Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте, а бронзу завоевала мужская эстафетная команда в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. Впервые с ЧМ-2011 россияне взяли больше двух наград одного турнира, правда в отличие от чемпионатов-2015 и -2017, остались без золота. (Кирилл Бурдаков)

Медали сборной России на последних 10 чемпионатах мира

Год

Город

З

С

Б

Итого

2004

Оберхоф

1

3

2

6

2005

Хохфильцен/Ханты-Мансийск

1

3

2

6

2006*

Поклюка

1

0

0

1

2007

Антерсельва

1

1

1

3

2008

Эстерсунд

3

3

5

11

2009

Пхенчхан

2

1

3

6

2010*

Ханты-Мансийск

0

0

0

0

2011

Ханты-Мансийск

0

3

0

3

2012

Рупольдинг

0

0

2

2

2013

Нове Место

0

1

1

2

2015

Контиолахти

1

1

0

2

2016

Холменколлен

0

0

0

0

2017

Хохфильцен

1

0

1

2

2019

Эстерсунд

0

2

1

3

* В зачет чемпионата мира шла только смешанная эстафета.

 

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России по биатлону на ЧМ-2019?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ