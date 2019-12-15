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Допинг

«Возможно, спокойно пробегаем с флагом до чемпионата мира». Драчев — о решении ВАДА по России

17:59
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что российские биатлонисты могут выступать под своим флагом вплоть до чемпионата мира в Антхольце. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретило россиянам выступать под своим флангом и гимном на четыре года.

— Разговор в целом идет о перспективах, — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Под знаком тем, какое решение будет принято по РУСАДА. Ждем решение РУСАДА — опротестуют они позицию ВАДА или нет. Или мы согласны, и тогда решают по каждому спортсмену, кто из списка Макларена или Родченкова. Если не соглашаемся, то уходим в CAS.

Пока идет апелляция, будет сохраняться флаг. До чемпионата мира мы, возможно, спокойно пробегаем, а, может быть, и включительно. Все настроены, чтобы нам помочь, и быстрее закончить все это. Видим перспективы и нормальную работу, и отношение к нам хорошее.

Никто не говорит о том, чтобы нас прогнать. Ждем решения РУСАДА.

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