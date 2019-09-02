Восстановление СБР не будет обсуждаться на конгрессе Международного союза биатлонистов
Состоялось заседание Международного союза биатлонистов. На нем было принято решение, что организация не будет рассматривать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России на внеочередном заседании, которое пройдет в октябре в Мюнхене, сообщает официальный сайт союза.
«Исполнительный совет получил обновленную информацию о выполнении 12 критериев, которые необходимы для восстановления полного членства СБР. Представители рабочей группы отметили позитивные сдвиги в работе организации. Однако оценка и реализация 12 критериев еще не завершена. Поскольку этот процесс все еще продолжается, исполнительный совет решил, что еще слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР», — говорится в заявлении.
В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах. Россия могла продолжить заявлять биатлонистов на соревнования, но лишилась возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты и претендовать на проведение международных соревнований.