"Вошебное чувство". Кузьмина - о победе в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина после победы в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде заявила, что испытывает потрясающие чувства. 34-летняя спортсменка стала чемпионкой мира впервые в карьере.

- Это волшебное чувство. Я не ожидала такого результата, ведь допустила один промах, - приводит слова Кузьминой официальный сайт IBU. - Я всегда думала, что для победы нужно чисто отстрелять на обоих рубежах. Это моя первая золотая медаль на чемпионатах мира. Испытываю невероятные чувства.

Кузьмина занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 680 очков.

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