Россиянка Тамара Воронина стала второй в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах. Победу одержала китаянка Чжан Ян. Замкнула тройку украинка Вита Семеренко.

Раубичи (Белоруссия)

Летний биатлон

Чемпионат мира

Женщины

Гонка преследования, 7,5 км

1. Чжан Ян (Китай) — 22.40, 9 (1 промах).

2. Тамара Воронина (Россия) — отставание 7,6 (1).

3. Вита Семеренко (Украина) — 9,5 (2).

4. Лариса Куклина (Россия) — 20,5 (2)...

10. Кристина Резцова (Россия) — 41,1 (5)...

13. Виктория Сливко (Россия) — 1.01,2 (3)...

19. Екатерина Глазырина (Россия) — 2.09,4 (6)...

25. Ольга Дмитриева (Россия) — 3.08,5 (5)