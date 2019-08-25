Воронина — вторая в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
18:22
Россиянка Тамара Воронина стала второй в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах. Победу одержала китаянка Чжан Ян. Замкнула тройку украинка Вита Семеренко.
Раубичи (Белоруссия)
Летний биатлон
Чемпионат мира
Женщины
Гонка преследования, 7,5 км
1. Чжан Ян (Китай) — 22.40, 9 (1 промах).
2. Тамара Воронина (Россия) — отставание 7,6 (1).
3. Вита Семеренко (Украина) — 9,5 (2).
4. Лариса Куклина (Россия) — 20,5 (2)...
10. Кристина Резцова (Россия) — 41,1 (5)...
13. Виктория Сливко (Россия) — 1.01,2 (3)...
19. Екатерина Глазырина (Россия) — 2.09,4 (6)...
25. Ольга Дмитриева (Россия) — 3.08,5 (5)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...