Воронина, Сучилов и Халили выступят на втором этапе Кубка IBU в Арбере

Союз биатлонистов России опубликовал список биатлонистов, которые выступят на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

В главную сборную отправятся Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова и Илья Гаврилов, в обратном направлении — Екатерина Носкова, Наталья Гербулова и Игорь Малиновский.

Женщины: Анастасия Шевченко, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова.

Мужчины: Семен Сучилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Игорь Малиновский.

Второй этап Кубка IBU пройдет с 18 по 23 января. В программе турнира короткие индивидуальные гонки, спринты, супермикст и смешанная эстафета.