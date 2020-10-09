Вопрос запрета на использование фтора в биатлоне и лыжных гонках решится до конца недели

Рабочая группа Международной федерации лыжного спорта представит отчет совету организации по вопросу целесообразности переноса на год запрета на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж и сноубордов, сообщает ТАСС.

Запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж должен вступить в силу уже в предстоящем сезоне, старт которого запланирован на конец ноября. Однако устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, до сих пор не представлено. Его презентация должна была состояться в сентябре, но по техническим причинам она была перенесена на неопределенный срок.