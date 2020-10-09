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Вопрос запрета на использование фтора в биатлоне и лыжных гонках решится до конца недели

13:22

Рабочая группа Международной федерации лыжного спорта представит отчет совету организации по вопросу целесообразности переноса на год запрета на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж и сноубордов, сообщает ТАСС.

Запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж должен вступить в силу уже в предстоящем сезоне, старт которого запланирован на конец ноября. Однако устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, до сих пор не представлено. Его презентация должна была состояться в сентябре, но по техническим причинам она была перенесена на неопределенный срок.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9674615

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