Волков рассказал, как отреагировал а лишение сборной России золота Олимпиады-2014 из-за допинга Устюгова

Российский биатлонист Алексей Волков поделился мнением о лишении сборной России золота на Олимпиаде-2014.

У Евгения Устюгова был обнаружен запрещенный оксандролон, после чего Россия лишилась золотой медали в эстафете.

— В свете всего происходящего и постоянного давления на нашу страну, которое имело место на протяжении последних лет, я ждал подобного, — приводит слова Волкова RT. — Что история не закончена, и что в любой момент те или иные санкции могут коснуться каждого.

То есть психологически после отстранения, а точнее, неприглашения многих российских атлетов на Олимпиаду в Корею, я был готов к любому повороту событий. В 2018-м переживал сильно, сейчас уже, скажем так, мудрости набрался.

Апелляция уже подготовлена, вопрос только в том, как скоро в связи с карантинной ситуацией в мире может пройти суд.