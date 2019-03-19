Вольфганг Пихлер: "В России у меня была просто суперзарплата"

Бывший главный тренер сборной России Вольфганг Пихлер сообщил, что в сборной Швеции получает зарплату в несколько раз меньше, чем во время работы в России.

- Цифру не назову, но зарплата была очень хорошей, - цитирует ТАСС Пихлера. - Сейчас у меня намного меньше. Даже сравнивать сложно, в России у меня была просто суперзарплата. Но дело даже не в ней.

В России я провел хорошее время. И вспоминая тот период, могу сказать, что меня действительно расстраивало, когда я видел, насколько глупо себя вели те, кто выступал против Сергея Кущенко и Михаила Прохорова. Эти люди организовали работу в российском биатлоне очень профессионально.