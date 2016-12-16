Вольфганг Пихлер: "Российский допинг - это посягательство на спорт"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о допинге в российском биатлоне.

Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ или методов с 2011 по 2015 год. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.

- Это посягательство на спорт, – цитирует sport.de Пихлера, который тренирует сборную Швецию.

Напомним, Пихлер возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2013 год, а в олимпийском сезоне-2013/14 работал с одной из двух групп подготовки биатлонисток.