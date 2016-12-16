Вольфганг Пихлер: "Российский допинг - это посягательство на спорт"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о допинге в российском биатлоне.
Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ или методов с 2011 по 2015 год. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.
- Это посягательство на спорт, – цитирует sport.de Пихлера, который тренирует сборную Швецию.
Напомним, Пихлер возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2013 год, а в олимпийском сезоне-2013/14 работал с одной из двух групп подготовки биатлонисток.
maximalist
ПИХЛЕР С ПРОХОРОВЫМ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ИСКОРЕНИЛИ ДОПИНГ ИЗ РОССИЙСКГО БИАТЛОНА И СТАВИЛИ ЭТО СЕБЕ В ГЛАВНУЮ ЗАСЛУГУ!!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ШИЗОФРЕНИЯ!!!
21:00 16 декабря
maximalist
Какую змеюку пригрели. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Помнится они с Прохором хвастались, что искоренили допинг в сборной. Получается Пихлер слову не хозяин.
20:47 16 декабря
джей
Бездоказательное вранье - вот посягательство на спорт. Пихлеру должно быть очень стыдно , если у него есть совесть !!!
20:17 16 декабря
Антимайдан
fedor pavlovitsh Пора нашим правоохранителям инициировать проверку в отношении Макларена и других по фактам ложных заявлений и дискредитации нашего спорта.======================= Наши не могут себе позволить пропагандистскую кампанию на основе домыслов, как это делают западные СМИ - у нас нет таких информационных ресурсов, западная пропаганда доминирует в мире и поэтому обладает "монополией на истину". И это "общественное мнение" очень сильно будет давить на любой западный суд. А юридически "прищемить" Макларена очень сложно - он ведь не зря доктор именно юриспруденции. Именно поэтому в его докладе нет фамилий и конкретных предложений. Всё юридически стерильно. Запад - цивилизация юристов. Но они ещё будут извиняться "сквозь зубы" - ведь признали они свои ошибки (преступления, на самом деле) в Ираке, в Ливии, например.
19:59 16 декабря
Leo Hawk
fedor pavlovitsh, я тебе за 15 секунд объясню почему наши правоохранители не инициируют проверку в отношении Макларена :) 1. Потому что это не враньё; 2. Фамилии все названы, но пока только в документах переданных в IBU; 3. Очень скоро (после окончания проверки или даже раньше) ты эти фамилии тоже узнаешь
12:50 16 декабря
1 JAMAL
Мнение Пихлера - это посягательство на здравый смысл!
11:05 16 декабря
fedor pavlovitsh
Если это вранье, почему официальные представители спорта РФ никак не реагируют. На весь мир заявить, что 31 спортсмен принимал допинг и не назвать их фамилии. Это все как-то странно. Пора нашим правоохранителям инициировать проверку в отношении Макларена и других по фактам ложных заявлений и дискредитации нашего спорта. А почему Следственный комитет молчит???
11:04 16 декабря
75serg75
Этот лошара даже получается с допингерами ничего не смог выиграть.
10:42 16 декабря
Тополь-М
Вот ведь обезьяна. Был же тренером сборной и знает ведь точно, употребляли наши допинг, или нет.
10:39 16 декабря
spetrov
А ведь сам тренером нашей сборной был.
06:40 16 декабря