04:56 16 декабря | БИАТЛОН

Вольфганг Пихлер: "Российский допинг - это посягательство на спорт"

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Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о допинге в российском биатлоне.

 
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Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ или методов с 2011 по 2015 год. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.

- Это посягательство на спорт, – цитирует sport.de Пихлера, который тренирует сборную Швецию.

Напомним, Пихлер возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2013 год, а в олимпийском сезоне-2013/14 работал с одной из двух групп подготовки биатлонисток.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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maximalist

ПИХЛЕР С ПРОХОРОВЫМ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ИСКОРЕНИЛИ ДОПИНГ ИЗ РОССИЙСКГО БИАТЛОНА И СТАВИЛИ ЭТО СЕБЕ В ГЛАВНУЮ ЗАСЛУГУ!!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ШИЗОФРЕНИЯ!!!

21:00 16 декабря

maximalist

Какую змеюку пригрели. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Помнится они с Прохором хвастались, что искоренили допинг в сборной. Получается Пихлер слову не хозяин.

20:47 16 декабря

джей

Бездоказательное вранье - вот посягательство на спорт. Пихлеру должно быть очень стыдно , если у него есть совесть !!!

20:17 16 декабря

Антимайдан

fedor pavlovitsh Пора нашим правоохранителям инициировать проверку в отношении Макларена и других по фактам ложных заявлений и дискредитации нашего спорта.======================= Наши не могут себе позволить пропагандистскую кампанию на основе домыслов, как это делают западные СМИ - у нас нет таких информационных ресурсов, западная пропаганда доминирует в мире и поэтому обладает "монополией на истину". И это "общественное мнение" очень сильно будет давить на любой западный суд. А юридически "прищемить" Макларена очень сложно - он ведь не зря доктор именно юриспруденции. Именно поэтому в его докладе нет фамилий и конкретных предложений. Всё юридически стерильно. Запад - цивилизация юристов. Но они ещё будут извиняться "сквозь зубы" - ведь признали они свои ошибки (преступления, на самом деле) в Ираке, в Ливии, например.

19:59 16 декабря

Leo Hawk

fedor pavlovitsh, я тебе за 15 секунд объясню почему наши правоохранители не инициируют проверку в отношении Макларена :) 1. Потому что это не враньё; 2. Фамилии все названы, но пока только в документах переданных в IBU; 3. Очень скоро (после окончания проверки или даже раньше) ты эти фамилии тоже узнаешь

12:50 16 декабря

1 JAMAL

Мнение Пихлера - это посягательство на здравый смысл!

11:05 16 декабря

fedor pavlovitsh

Если это вранье, почему официальные представители спорта РФ никак не реагируют. На весь мир заявить, что 31 спортсмен принимал допинг и не назвать их фамилии. Это все как-то странно. Пора нашим правоохранителям инициировать проверку в отношении Макларена и других по фактам ложных заявлений и дискредитации нашего спорта. А почему Следственный комитет молчит???

11:04 16 декабря

75serg75

Этот лошара даже получается с допингерами ничего не смог выиграть.

10:42 16 декабря

Тополь-М

Вот ведь обезьяна. Был же тренером сборной и знает ведь точно, употребляли наши допинг, или нет.

10:39 16 декабря

spetrov

А ведь сам тренером нашей сборной был.

06:40 16 декабря

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