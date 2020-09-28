Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер находится в искусственной коме после перенесенного инфаркта, утверждает известный комментатор Дмитрий Губерниев.

По информации ведущего, 65-летний немецкий специалист находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Блин, у Вольфганга Пихлера инфаркт, тренер находится в искусственной коме... Здоровья! Состояние Пихлера стабильно тяжелое! Давай, дед, ты можешь!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011-го по 2014 год.