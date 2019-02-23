Вольфганг Пихлер: "Назначить Драчева главой СБР — ошибка. Майгуров — лучший выбор"

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает ошибкой назначение Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). По его мнению, эту должность занимал Виктор Майгуров.

– Я давно знаком с Драчевым, но повторюсь, что было неправильным решением назначить его. Виктор Майгуров был бы лучшим выбором. Он международный игрок и в хорошем контакте со всеми. Он особенно нужен сейчас, когда российский биатлон находится в очень сложной ситуации. Майгуров говорит на немецком и английском, за ним стоит Прохоров. Мне кажется, что это суперкомбинация – Майгуров и Прохоров. У одного есть деньги, второй знает, как ими распорядиться. Прохоров тоже направлял деньги в нужном направлении: на гимназии, на винтовки. Он проделал хорошую работу. Люди об этом не догадываются, но я знаю, - цитирует Пихлера "Матч ТВ"

Владимир Драчев возглавил СБР по итогам очередной конференции организации весной этого года. Виктор Майгуров является бывшим вице-президентом Международного союза биатлонистов. В настоящее время он занимает должно вице-президента СБР.