19:56 | Биатлон

Вольфганг Пихлер: "Надеюсь, сборная Швеции завоюет медаль в мужской эстафете"

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Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер признался, что рассчитывает на медаль в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Гонка пройдет 16 марта.

Мы ни разу не завоевывали медали чемпионата мира в мужской эстафете в современной истории, - приводит слова Пихлера SVT. - Надеюсь, завтра ситуация изменится. Медаль в эстафете будет много для нас значить. 

Швецию в мужской эстафете представят Фредрик ЛиндстремЙеспер НелинМартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

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