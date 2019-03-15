Вольфганг Пихлер: "Надеюсь, сборная Швеции завоюет медаль в мужской эстафете"

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер признался, что рассчитывает на медаль в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Гонка пройдет 16 марта.

- Мы ни разу не завоевывали медали чемпионата мира в мужской эстафете в современной истории, - приводит слова Пихлера SVT. - Надеюсь, завтра ситуация изменится. Медаль в эстафете будет много для нас значить.

Швецию в мужской эстафете представят Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

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