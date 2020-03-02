Вольфганг Пихлер: «На слушаниях сказал правду, я считаю, что Родченков лжет»

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер обвинил экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова во лжи. На показаниях Родченкова строилось обвинение МОК в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной во время Олимпиады-2014. Зайцева и Вилухина на Играх в Сочи работали в группе Пихлера.

— Я провел в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы, — цитирует ТАСС Пихлера. — Уверен, что Романова и Зайцева были чистыми. Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет. К примеру, он сказал, что в январе 2013 года я был с Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы находились на сборе в Зефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф.

Его слова — ложь, эта история многое говорит о Родченкове. В Германии мы говорим: «Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять». Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит.

МОК пожизненно отстранил трех российских биатлонисток от участия в Олимпиадах и аннулировал результаты их выступлений в Сочи-2014. Все спортсменки лишились серебряной медали в эстафете, а Вилухина также серебра в спринте.