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Допинг

Вольфганг Пихлер: «На 80 процентов это победа, но за Зайцеву надо бороться»

20:16
Вольфганг Пихлер. Фото Bildbyran.
Вольфганг Пихлер. Фото Bildbyran.
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал «СЭ» решение CAS (Спортивного арбитражного суда) оставить в силе дисквалификацию Ольги Зайцевой за допинг на Олимпиаде в Сочи. Ольга Вилухина и Яна Романова были оправданы.

— Оставлять дисквалификацию Зайцевой неправильно, и за нее надо бороться. Все равно Вилухину и Романову оправдали, поэтому на 80 процентов это победа и большой шаг вперед для российского спорта, — заявил Пихлер. — Очень странно, что понадобилось так много времени, чтобы добиться решения. Я верю, что юристы продолжат борьбу в суде и докажут, что Родченков лжет, а Ольга — чистая спортсменка. Я в этом абсолютно уверен. Нужно идти в гражданский суд. Положительный момент — Зайцева может приехать на Олимпиаду в качестве представителя российской делегации. (Евгений Белоусов)

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