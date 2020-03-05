Вольфганг Пихлер: «Мне за время работы в России не предлагали допинг»

Тренер сборной России на Олимпиаде в Сочи Вольфганг Пихлер в интервью «СЭ» отметил, что за годы работы в России ему не предлагали допинг. Немецкий специалист был свидетелем в делах российских биатлонисток против МОК.

— Господин Пихлер, как прошли слушания, о чем у вас спрашивали в суде?

— Было много вопросов о том, как и где мы тренировались. Я рассказывал, что мы много времени провели в России. Также спрашивали о том, с кем я общался. По данным Родченкова я встречался с людьми, которых я вообще не знаю. Или, к примеру, он сказал, что в январе 2013 года мы с Глазыриной были в Оберхофе, остались там после Кубка мира. Хотя мы вместе с ней и Зайцевой находились в Зефельде, готовились к этапу Кубка мира в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Допрос длился в районе часа. Мой главный посыл был в том, что Родченков лжет.

— Вы заметили какую-то предвзятость со стороны судей, что политика может вмешаться в процесс?

— Это было нормальное слушание, но оно было тяжелое, они задавали много вопросов. Я говорил правду. Также я сказал, что наши результаты в Сочи были не очень хорошими. Какой тут допинг? И никогда мне за время работы в России не задавали вопросы о допинге, не было предложений. Мы просто работали. (Дмитрий Кузнецов)

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