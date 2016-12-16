Вольфганг Пихлер: "Допингом в России занимается КГБ"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер в интервью одному из шведских телеканалов заявил, что махинациями с допингом в России занимаются государственные органы. По словам тренера сборной Швеции, это КГБ и правительство.
В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Некоторые из списка уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. IBU обещал рассмотреть эту информацию 22 декабря. После ее опубликования лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад призвал бойкотировать соревнования, если IBU не дисквалифицирует виновных в нарушениях россиян. Этот призыв поддержала сборная Швеции и спортсмены из других стран.
- Если у России отобрать чемпионат мира-2021 или наложить штраф, то это не станет большой проблемой для них, - приводит SVT слова Пихлера. - Но если они не смогут выступать, то это станет ощутимым ударом.
Я был уверен, что моя команда чиста. Я могу точно сказать, что всегда работал с чистыми спортсменами. Но то, что в России делают за кулисами... Это все идет от российской верхушки. Это работа КГБ и правительства. Это как криминальный роман про Джеймса Бонда. Я уверен в этом. Когда я был в России, то думал, что нахожусь в каком-то фильме про КГБ.
Напомним, Пихлер возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2013 год, а в олимпийском сезоне-2013/14 работал с одной из двух групп подготовки биатлонисток.
кузя23
maximalist ПИХЛЕР С ПРОХОРОВЫМ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ИСКОРЕНИЛИ ДОПИНГ ИЗ БИАТЛОНА И СТАВИЛИ ЭТО СЕБЕ В ГЛАВНУЮ ЗАСЛУГУ!!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЩИЗОФРЕНИЯ!!! 20:59____Пихлер не знал,что Прохоров КГБешник.)
21:13 16 декабря
maximalist
ПИХЛЕР С ПРОХОРОВЫМ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ИСКОРЕНИЛИ ДОПИНГ ИЗ БИАТЛОНА И СТАВИЛИ ЭТО СЕБЕ В ГЛАВНУЮ ЗАСЛУГУ!!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЩИЗОФРЕНИЯ!!!
20:59 16 декабря
CanagliaVova
Ирка впечатлительная
20:55 16 декабря
Тень Мастера
Пихлер в точку сказал!!!-----------------------Угу)))))))))))))) был бы КГБ и вякнуть бы не успел.
20:54 16 декабря
RW.irk
Bache Gabrielsen А при твоих любимых нынешних властях в России пенсии уже стали ниже, чем в Албании какой-нибудь. ========== Я плакал))))
20:51 16 декабря
CSKA79
НКВД
20:49 16 декабря
Антимайдан
alex1966 А КГБ, это что такое ?================== Комитет Глубинного Бурения - так глубоко в подкорку Пихлера и прочих западников забурились, что они, наверное, по ночам вскакивают в страхе: "Русские идут!!!!"
20:49 16 декабря
maximalist
Какую змеюку пригрели. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Помнится они с Прохором хвастались, что искоренили допинг в сборной. Получается Пихлер слову не хозяин.
20:48 16 декабря
alex1966
А КГБ, это что такое ?
20:42 16 декабря
Антимайдан
О, "умный" прорезался, "ум" продемонстрировал (уж какой есть...) С сегодняшними результатами додумался сравнивать, Пихлера за его "достижения" восхвалять... Против дураков, наслушавшихся прозападных СМИ, любое КГБ бессильно.
20:36 16 декабря
Bache Gabrielsen
Придурок антимайданный, при Пихлере результаты были куда лучше чем сейчас. А при твоих любимых нынешних властях в России пенсии уже стали ниже, чем в Албании какой-нибудь.
20:20 16 декабря
Антимайдан
Оказывается, ему КГБ мешало достичь хоть сколько-нибудь приличного результата! Ущербный человечишко, раз так "объясняет" свои провалы. Вот только не понятно - зачем "КГБ и правительство" внедрили допинг на малозначащем внутрироссийском уровне, а сборная страны во главе с Пихлером - "чиста"(с). Но потребителям западной пропаганды логика не нужна.
20:15 16 декабря
Sur_
Пихлер в точку сказал!!!
20:05 16 декабря
джей
Пригрели змею !!! Жаль не добили в 45 !!!
19:46 16 декабря
mobile_actor
SergeyKa, от перемены букв суть не изменилась.
19:35 16 декабря
Lars Berger
Пихлер, разве не ты был тренером в "период 2011-2014"?! Бабки возвращай, не только спортсмены должны страдать... КГБ...)))
19:29 16 декабря
RW.irk
Бугага!)) А ниче так, что Глазырина, которая фигурировала в переписке Родченкова, была именно в команде Пихлера?))) Или че, завтра вслед за Йоханнесом и Мартеном будет давать опровержение и говорить, что неправильно перевели?))))
19:26 16 декабря
SergeyKa
Он, похоже, даже не знает, что КГБ уже больше 20-ти лет, как не существует. Сейчас есть ФСБ. Нужно меньше романов про шпионов читать.
19:16 16 декабря
Костариканец
П_о_в_а_р Нас раскрыли. Спасаемся в Ирландии. Пароль тот же "Спартак-чемпион". 17:58 ====== Милдронат скидываем Веселому. Пущай повеселится.
19:16 16 декабря
Andersen32
Пухлер с дуба рухнул, если КГБ, то это Путин, а правительство- Медведев и получается, что эти двое пичкают таблетками биатлонистов, а Мутко эти таблетки им подносит. Интересно сколько бабла это недоразумение поимело с СБР. Сумму в студию.
18:50 16 декабря
кузя23
И все это происходит на военных базах, в глухих сибирских местечках с труднопереводимыми названиями. Ну прям готовый сценарий для Голливуда Пихлер забацал,на коленке.
18:36 16 декабря
Союз Аполлонович
Дэбил
18:33 16 декабря
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Кстати,хорошее вью прочитал от Ферри.Не знаю,было оно ли на СЭ,другой ресурс не буду пиарить из за бана,просто погуглите Бьорн Ферри: «Я бы очень хотел увидеть прямой запрет на все медикаменты. Спорт – для здоровых людей»
18:24 16 декабря
Серёга СМ.sz
Ну как В 17 мгновений весны ..Во Плейшнер то.. убежал к себе на лыжах Слепцовой наверное ).... Лыжи верни гад )))
18:20 16 декабря
spetrov
Покайтесь публично, т.с.!
18:11 16 декабря
spetrov
Да, господин Пихлер, вам не позавидуешь. Подкармливали русских-то? А теперь свалить на KGB пытаетесь?
18:06 16 декабря
roxilane
KGB is watching you Pichler
18:03 16 декабря
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Да ещё конкретные его подопечные Зайцева и Романова под подозрением...Если уж всех дисквалить так и Пиха заодно.Так что,в его случае лучше молчать.
18:01 16 декабря
Джин Игнатов
Извиниться то легко ! Но все знают , значит правда прозвучала в его словах !
18:00 16 декабря
П_о_в_а_р
Нас раскрыли. Спасаемся в Ирландии. Пароль тот же "Спартак-чемпион".
17:58 16 декабря