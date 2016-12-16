Вольфганг Пихлер: "Допингом в России занимается КГБ"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер в интервью одному из шведских телеканалов заявил, что махинациями с допингом в России занимаются государственные органы. По словам тренера сборной Швеции, это КГБ и правительство.

В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Некоторые из списка уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. IBU обещал рассмотреть эту информацию 22 декабря. После ее опубликования лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад призвал бойкотировать соревнования, если IBU не дисквалифицирует виновных в нарушениях россиян. Этот призыв поддержала сборная Швеции и спортсмены из других стран.

- Если у России отобрать чемпионат мира-2021 или наложить штраф, то это не станет большой проблемой для них, - приводит SVT слова Пихлера. - Но если они не смогут выступать, то это станет ощутимым ударом.

Я был уверен, что моя команда чиста. Я могу точно сказать, что всегда работал с чистыми спортсменами. Но то, что в России делают за кулисами... Это все идет от российской верхушки. Это работа КГБ и правительства. Это как криминальный роман про Джеймса Бонда. Я уверен в этом. Когда я был в России, то думал, что нахожусь в каком-то фильме про КГБ.

Напомним, Пихлер возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2013 год, а в олимпийском сезоне-2013/14 работал с одной из двух групп подготовки биатлонисток.