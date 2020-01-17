Во время эстафеты в Рупольдинге соперница начала закрывать мишени на российской установке

Россиянка Кристина Резцова рассказала, что случилось на стрельбе из положения стоя во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

— На лежке не могла дозарядить доп, не заходил патрон, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — В итоге долго просто ковырялось.

Самое интересное было на стойке. Видели? Не знаю, кто передо мной стоял, но соперница начала закрывать мишени на моей установке. Она уже два габарита закрыла, мне оставалось закрыть только три. Но нужно было отстрелять все пять патронов. Я знаю правила. У меня просто не было выбора. Если установка закрыта, то нужно все равно сделать пять выстрелов по мишеням. Я так и сделала: ко мне теперь претензий нет.