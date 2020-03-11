Владимир Смирнов: «Не одобряю поведение Логинова, но в IBU нарушили спортивные принципы»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и бывший член исполкома IBU Владимир Смирнов прокомментировал «СЭ» ситуацию с преследованием лидера сборной России Александра Логинова силами итальянской полиции и резкими высказывания в его адрес со стороны некоторых соперников.

— На мой взгляд, действия IBU и местной полиции в отношении Логинова были грубыми и нарушают все спортивные принципы. Не должно быть такого, что к спортсмену приходят в шесть утра и мешают готовиться к важным соревнованиям, — отметил Смирнов. — Но теперь IBU и Союзу биатлонистов России важно не выяснять отношения через СМИ, что еще больше раздувает конфликт. А сесть вместо этого за стол переговоров и найти диалог.

— Вы понимаете Логинова, который после происшедшего близок к тому, чтобы преждевременно завершить сезон и чуть ли не карьеру в целом?

— Как бывший спортсмен, я такое поведение не слишком одобряю. Логинов же не впервые столкнулся с критикой, это сопровождает его уже несколько лет. Думаю, в такой ситуации нужно не обращать ни на что внимания и делать свое дело. А отстаивать твои интересы — это уже задача федерации и адвокатов. (Наталья Марьянчик)