Владимир Малин: «Зайцевой надо было идти до конца или не выдвигаться в правление СБР»

Почетный президент федерации биатлона Москвы Владимир Малин в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал решение Ольги Зайцевой отказаться от участия в выборах в члены правления Союза биатлонистов России (СБР).

— Как вы отнеслись к тому, что кандидат от столицы, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева взяла самоотвод и не будет претендовать на попадание в состав правления СБР?

— Когда она давала согласие и за нее голосовали внутри московской федерации, она понимала, что будет критика. В том числе со стороны WADA и СМИ. Ей надо было идти до конца или не провоцировать никого. Получился какой-то промежуточный вариант. Не понимаю, для чего все это надо было делать.

— Получается от Москвы в правление сможет попасть только Сергей Рожков?

— Нет. В правление еще рвется Алексей Шадрин, его выдвинула Костромская область и Иван Мелихов от Ивановской области. Все москвичи. На самом деле неважно, кто какой регион представляет. Главное, чтобы в этот раз в правлении собрались профессиональные люди, которые бы честно делали свою работу. В конечном счете о развитии биатлона судят по успехам национальной команды. Если сборные будут выигрывать, то все будут рады. Болельщики будут ходить, не будет отбоя от спонсоров. Если нет, то будет такое болото, как сейчас. (Тимур Ганеев)

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