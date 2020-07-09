Владимир Малин: «Цветков считался перспективным, когда его тренировал Лопухов. А потом сдулся»

Почетный президент федерации биатлона Москвы Владимир Малин считает, что Дмитрий Малышко и Максим Цветков уже вряд ли вернуться в состав сборной России.

— Малышко уже возрастной парень, — сказал «СЭ» Владимир Малин. — Не уверен, что Дима усилит команду. Что касается Цветкова, то когда он тренировался с Лопуховым, то считался перспективным. А потом сдулся. Не знаю, что с ним произошло.

Но в целом я спокойно отношусь к этой ситуации. Если нет результатов, то спортсмену нечего делать в сборной. Повторюсь, в спорте есть объективные критерии — в состоянии ты бороться за высокие места или нет. (Тимур Ганеев)

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