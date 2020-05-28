Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о сотрудничестве с теми членами правления, которые находятся в оппозиции. Он предположил, возможно ли примирение.

— А я ни с кем и не ругался, я — компромиссный человек, но, наверное, кто-то ошибочно воспринял это за слабость, проявив себя во всей своей красе, ответив на вопрос «кто есть кто», — цитирует Драчева ТАСС. — Любой вариант возможен, вариант совместной работы не исключен, но при одном условии — работа станет работой, а не выпячиванием себя в прессе по поводу и без.

— Каково сейчас финансовое положение СБР? Тот же исполнительный директор Сергей Голиков не так давно предрекал банкротство организации. Есть понимание, на какие средства будет существовать организация?

— Положение не из лучших, но в восходящем тренде. Давайте сделаю небольшой экскурс в структуру этих долгов. Некоторые долги образовались из-за увольнения Рожкова и фактического отстранения от работы Рочева, которые были связующими звеньями с ЦСП по подготовке финансовых бумаг и счетов на оплаты выездов сборных команд страны. Кто их заменил? Рогач — креатура Голикова, которая не имела представления о том, как взаимодействовать с Центром спортивной подготовки.

Вследствие этих действий мы получили 415 тысяч евро долгов (осталось 354 тысячи) перед контрагентами за весь первый квартал. Виноват ли я в этом? Безусловно, с себя я ни в чем не снимаю вины, недосмотрел за «хозяйством» на фоне текущих проблем технического характера в сборной команде (лыжи, патроны, сервис и т.д.), доверившись «профессионалам» с «большой буквы». Далее — спонсоры, пусть и небольшие, но сейчас не до жиру. Элементарная работа с ними была завалена по банальной причине несдачи отчетов перед ними, ссор на ровном месте. Итог — финансирование СБР приостановлено, мы сейчас готовим все это, принеся извинения с моей стороны. В целом ситуация, надеюсь, решаема. Но самое болезненное — основной спонсор приостановил финансирование, видя все то, что происходит вокруг СБР по инициативе правления.