16:18 | Биатлон

Владимир Драчев: "Вряд ли сможем пригласить иностранца в сборную России"

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что вероятность приглашения иностранного специалиста в национальную команду является невысокой. Ранее трехкратный олимпийский чемпион Ларс Бергер сообщил, что не заинтересован в работе в России.

Вряд ли мы сможем пригласить иностранца, потому что потеряли время, - приводит слова Драчева ТАСС. - Полный сервис надо улучшать, обслуживание команды. Практически все компоненты надо улучшать, чтобы выйти на самый высокий мировой уровень.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Александр Логинов стал вторым в спринте, Екатерина Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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