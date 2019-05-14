Владимир Драчев: "Васильева может предъявлять претензии только себе"

Президент СБР Владимир Драчев - о деле российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которой грозит дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов. Ранее она обвиняла СБР в бездействии по ее вопросу.

- У Маргариты информация о нашей работе по ее вопросу отсутствует, и она ведет себя соответствующим образом. В первый день, когда мы узнали о пропуске спортсменкой трех тестов работа и началась. Васильева же входила в основной состав сборной, на нее были большие надежды в эстафете на чемпионате мира. Мы консультировались с IBU на тему ее участия в главном турнире сезона, но в итоге решили не рисковать – ни возможным аннулированием результатов, ни той реакцией, которую получили бы, участвуй она в чемпионате мира. На Кубке IBU Васильева в личных гонках могла стартовать. Задержка с объявлением окончательного решения по ней связана с тем, что ищутся разные возможности, как Маргарите избежать дисквалификации.

– В России, кажется, не было прецедентов, чтобы избежать дисквалификации.

– Не было. Все, кто пропускал три теста, были наказаны. Васильева, конечно, и сама дала такие объяснения, которые были расценены как неуважение к системе АДАМС. Ничего не мешало ей, вылетая из Красноярска, зайти в систему и поменять данные. Интернет сейчас есть у всех, на социальные сети спортсмены всегда время находят. К кому можно предъявить претензии, кроме как к самой себе? Это же обязанность самих спортсменов. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева - здесь.