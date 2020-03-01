Владимир Драчев: «В сборной России не расстроены упущенному первому месту в зачете ЧЕ»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что биатлонисты национальной команды не расстраиваются из-за упущенного первого места в медальном зачете на чемпионате Европы.

Россияне стали вторыми в медальном зачете, завоевав две золотые и две серебряные медали. Первое место заняла команда Белоруссии, которая перед заключительной гонкой, женским пасьютом, шла на второй позиции. Победительницей гонки преследования стала белоруска Елена Кручинкина.

— Были на первом, но сейчас на втором. Это совсем не обидно и никто не расстраивается. Главное, что мы боролись, — цитирует «РИА Новости» Драчева. — Да, получилось так, что Кручинкина, которая ранее перешла в сборную Белоруссии из России, отняла у нас первое место, но в этом нет ничего страшного. Она сумела дорасти до чемпионки Европы, значит, мы правильно ее отдали. Это огромное достижение для нее.