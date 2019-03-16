20:02 | Биатлон

Владимир Драчев: "В наше время Гараничева за отказ бежать эстафеты отправили бы домой. За свой счет!"

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев жестко отреагировал на решение Евгения Гараничева пропустить эстафету. Руководитель считает, что в прежние времена его просто отравили бы домой.

- В ваше время поняли бы поступок Гараничева, который отказался бежать эстафету?

- В наше время ему бы тем же вечером купили билет – и отправили бы домой. Точнее, даже не покупали бы, а он сам поехал. За свой счет.

- Почему такие поблажки даются спортсменам?

- Это пока. Нынешний год смотровой. (Владимир Иванов).

Напомним, Гараничева в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде заменил Никита Поршнев. Россияне завоевали бронзу. 

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