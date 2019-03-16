Владимир Драчев: "В наше время Гараничева за отказ бежать эстафеты отправили бы домой. За свой счет!"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев жестко отреагировал на решение Евгения Гараничева пропустить эстафету. Руководитель считает, что в прежние времена его просто отравили бы домой.

- В ваше время поняли бы поступок Гараничева, который отказался бежать эстафету?

- В наше время ему бы тем же вечером купили билет – и отправили бы домой. Точнее, даже не покупали бы, а он сам поехал. За свой счет.

- Почему такие поблажки даются спортсменам?

- Это пока. Нынешний год смотровой. (Владимир Иванов).

Напомним, Гараничева в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде заменил Никита Поршнев. Россияне завоевали бронзу.

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