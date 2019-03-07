Владимир Драчев: "Удачное выступление сборной России в смешанной эстафете может задать положительный тон всему турниру"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев накануне старта чемпионата мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, отметил, что удачное выступление сборной России в смешанной эстафете может задать положительный тон всему турниру. Он также добавил, что у федерации нет медального плана.

– Медального плана у нас нет, но постараемся выступить не хуже, чем в Хохфильцене, – приводят "Известия" слова Драчева. – Нынешний сезон доказал, что ребята могут показывать очень достойные результаты на этапах Кубка мира и быть конкурентоспособными на самом высоком уровне. Так что излишней нервозности у них быть не должно, хотя в команде много молодых спортсменов. Конечно, нам важно хорошо начать с первой гонки. Удачное выступление в смешанной эстафете может задать положительный тон всему турниру.

Напомним, что первая гонка - смешанная эстафета - пройдет 7 марта. В составе сборной России побегут Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

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