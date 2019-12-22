Владимир Драчев: «У IBU пока нет полноценной информации от ВАДА»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к российскому спорту на текущий момент не мешают биатлонистам Александру Логинову, Ирине Старых и Екатерине Глазыриной выступать за сборную.

— У нас на данный момент больших претензий к ним нет, потому что пока еще идет общая информационная работа со всеми структурами Международного союза биатлонистов, ВАДА, мы собираем информацию, насколько объективно это будет в сторону Логинова, Старых и Глазыриной, — цитирует Драчева ТАСС. — Если будут какие-то действия, мы сразу примем определенные наши действия, чтобы доукомплектовать команду в случае самого худшего варианта, но надеемся на лучшее, пока все складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждем первых решений ВАДА и Российского антидопингового агентства по судам. У IBU пока нет полноценной информации от ВАДА, на данный момент мы представляем, кто у нас могут быть в зоне риска, но эта зона не объявлена, мы просто к этому готовимся, как с весны готовились к решению ВАДА понимали, какое оно будет, поэтому больше обкатывали молодежь.