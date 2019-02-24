Владимир Драчев: "Турнир в Минске – генеральная репетиция к ЧМ"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги​ чемпионата Европы в Минске в интервью на Youtube-канале "Штрафные 150".

– Довольны подготовкой. В целом, то, что провели хорошую подготовку на сборе. Сейчас сегодняшние показатели стрельбы очень хорошие. По ходу еще немного доработаем. Думаю, что можно сказать, что мы довольны. Этот турнир – генеральная репетиция, но не тренировка. Один из главных стартов турнира. За каждую медаль есть стипендии спортсменам и тренерам. Мы справились с тем, что хотели. Да, шведы выглядели посильнее. Есть вопросы по смазке для лыж. Посмотрим, что будет дальше. Проведем анализ по кругам.

Медальный план? Не составляем. Нам нужно знать, кто на каких гонках будет участвовать. План для себя заставили. Те, кто поедут? Вы их и сами знаете. Претенденты на медаль? Матвей Елисеев, вы сами сегодня видели. Хорошая стрельба была у него. Малышко тоже хорошо шел, – сказал Драчев.

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