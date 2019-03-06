Владимир Драчев: "Старых готова к чемпионату миру по биатлону"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Ирина Старых готова к чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. 31-летняя спортсменка испытывала проблемы со спиной.

- У Старых убрали спазм, и сейчас все нормально. Она готова к чемпионату мира, - приводит слова Драчева РИА Новости.

Кроме того, глава СБР заявил, что чемпион мира-2017 Максим Цветков вошел в состав сборной России в качестве восьмого участника.

- Цветков приехал на чемпионат мира восьмым. Он уже с командой, - сказал Драчев.

Старых занимает 22-е место в общем зачете Кубка мира среди женщин, имея в активе 307 очков. Цветков с 17 баллами занимает 76-ю строчку среди мужчин.

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