Владимир Драчев: «Смешанная эстафета будет непредсказуемой, мы надеемся на медали»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев перед первой гонкой чемпионата мира в итальянской Антерсельве, смешанной эстафетой, прокомментировал перспективы сборной России.

— Будем очень надеяться на медали, — сказал Драчев. — Правда, команд, которые сегодня надеются на них, очень много. Это не мужская или женская эстафета, где список лидеров ограничен, и все можно спрогнозировать. По два сильных парня и две сильных девушки есть у многих команд. Будет очень непредсказуемая гонка.

Старт эстафеты — в 16:45 по московскому времени. Состав сборной России выглядит так: Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Матвей Елисеев, Александр Логинов. (Дмитрий Кузнецов)