Владимир Драчев: "Сложно сказать, исправим Гараничев или нет"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не знает, можно ли избежать нелепых ситуаций, возникающих с россиянином Евгением Гараничевым. 31-летний спортсмен пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, а также опоздал на старт пасьюта на февральском этапе Кубка мира в США.

- Постоянные нелепые ситуации с его участием? Сложно сказать, исправимо это или нет, - приводит ТАСС слова Драчева. - Если бы это еще было на Кубке мира, то ладно, бог с ним, даже на старт можно не выйти, но когда на чемпионате мира вместо одного круга он накручивает два, я даже не знаю, что у него включается. Не будь этой ошибки, он бы ушел в борьбу за третье место.

Штраф за это? Он сам себя наказал, видимо, он был уверен, что попал мимо, и не проверил, прошел ли габарит. Ему не хватает опыта? Да не опыта, а внимания.

Гараничев занял 9-е место в сегодняшней гонке преследования.

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