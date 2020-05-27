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Владимир Драчев: «С удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера»

18:49
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о возможности совмещения своей должности с должностью главного тренера сборной России.

После ухода Анатолия Хованцева ост главного тренера остается вакантным.

— Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру, — цитирует Драчева РИА Новости. — Потому что это было бы правильно, совместить все в одном лице, и я, в принципе, готов к этому.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200527/1572079230.html

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