Владимир Драчев: «Результаты сборной покажут был ли правильным выбор в пользу Польховского или нет»

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал назначение Валерия Польховского главным тренером сборной России.

— Это уже не моя история, — сказал «СЭ» Владимир Драчев. — Это выбор нового президента. У каждого свое видение биатлона. Кто-то думает, что так правильней, кто-то иначе. Если взять всех наших титулованных биатлонистов и спросить их относительно фигуры главного тренера, то мнения кардинально разделятся.

В любом случае, только результаты сборной нас рассудят. Покажут, был ли правильным выбор в пользу Польховского или нет.

Валерий Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. (Тимур Ганеев)

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