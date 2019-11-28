Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев после Олимпийского собрания в Москве в интервью «СЭ» отметил отсутствие доказательств обвинений ВАДА в манипуляциях с базой данных.

— Настроение у меня хорошее, всегда, наш российский биатлон вступает в работу, сегодня первая гонка сезона (на Кубке IBU. — Прим. «СЭ»). На собрании в основном обсуждалась подготовка к 2020 году, первый этап пройден. И нынешняя ситуация, выступление президента по сложившейся ситуации с рекомендациями. Это были два основных вопроса.

— Второй вопрос сейчас как-то острее.

— Первый тоже важен, там есть вопросы с квотами, выполнением планов. Ждем медалей от атлетов. Что касается второго вопроса, он не то чтобы поднимался, но обсуждался. Но выступление президента сразу расставило точки над i. Сказал, что мы будем бороться за выступление всей команды и в Токио, и в Пекине. Мнение всех — команда должна быть допущена без всяких ограничений в полном составе. Все эти разговоры, рекомендации — это от лукавого, я бы мягко выразился.

— То есть, веры обвинениям в манипуляции базой у нас нет?

— Скажем так, это все на словах и бездоказательно. Мы же понимаем, что есть программа, по которой они нас пытаются задушить. Вот они постепенно и работают. Это общая позиция, не только по нескольким видам спорта. Мы держимся. Как только начинают нажимать, Россия объединяется. Поэтому мы рассчитываем, что и из этой сложной ситуации для российского спорта мы выйдем. (Дмитрий Кузнецов)